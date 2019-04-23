«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

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خالد الشرقاوي - متابعات

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة غدا الأربعاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأشارت إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية الصباحية على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

أما عن حركة الرياح، فأكدت الهيئة أنها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:



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