» مصرع 20 شخصا جراء عاصفة في أوغندا

أعلنت السلطات الأوغندية، الثلاثاء، مصرع 20 شخص على الأقل في مقاطعة بوييندي (شرق)، جراء عاصفة مطرية دمرت منازلهم خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال ويليام كيزا، رئيس مقاطعة "بوييندي" لوكالة أنباء الأناضول: "ضربت عاصفة مطرية قوية، الليلة الماضية، ثلاث مناطق في المقاطعة ما أدى إلى تهدم أكثر من 200 منزل ومصرع أكثر من 20 شخصًا جراء تعرضهم لضربات من حطام المنازل المدمرة".

وأشار المسؤول إلى أن الأمطار الغزيرة جاءت بعد موجة طويلة من الجفاف التي أدت إلى تلف المحاصيل الزراعية.

وفي السياق قال ستيفن واغومالي، رئيس منطقة "كيديرا"، أحد المناطق التي ضربتها العاصفة في المقاطعة: "بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول الساعة 08: 00 مساءا بالتوقيت المحلي (17: 00 بتوقيت غرينيتش) واستمرت طيلة ثلاث ساعات".

وأضاف واغومالي أن أكثر من 200 شخص تعرضوا لإصابات جراء حوادث مختلفة سببتها العاصفة.

من جهته ناشد غريغوري وانياما، أحد سكان المنطقة الذين تحطمت منازلهم، السلطات طالبا المساعدة.

وقال: "نناشد الحكومة بأن تؤمن لنا المأوى و الغذاء، لقد دمرت منازلنا ومحاصيلنا الغذائية ونحن بحاجة ماسة للمساعدة".

ويحذر علماء البيئة في أوغندا، السكان باستمرار من قطع الأشجار بهدف تصنيع الفحم، موضحين أن ذلك قد يولد رياحا عاتية ويؤدي لتساقط البرد في موسم الأمطار.