  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:14 م
بحث متقدم
رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

الجيش الجزائري يرحب بتحرك القضاء ضد رجال "بوتفليقة"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية فريدة وقرارات عاجلة

اشتباكات طرابلس

"الصحة العالمية": 264 قتيلا جراء معارك طرابلس

إليسا مع الموديل اليوناني

شاهد.. إليسا في «وضع مخل» مع مصمم أزياء تثير ضجة

الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي يمدد مهلة المجلس العسكري في السودان لـ3 أشهر

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد

وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف

السعودية ترحب بالعقوبات المفروضة على "نفط إيران"

الزمالك وبيراميدز

الليلة.. الزمالك وبيراميدز في لقاء فض الاشتباك

مأمون رحمة

خطيب المسجد الأموي: طوابير البنزين"رحلات ترفيهية"

كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يهدد مستقبل "صلاح" مع ليفربول

"الصحة العالمية": 264 قتيلا جراء معارك طرابلس

عرب وعالم

اشتباكات طرابلس
اشتباكات طرابلس

وكالات ـ خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مقتل 220 شخصًا فى معارك طرابلس

#

213 قتيلًا منذ اندلاع اشتباكات طرابلس

#

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 205

#

ارتفاع ضحايا اشتباكات ليبيا إلى 147 قتيلًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس إلى 264 قتيلًا وألف و266 جريحًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة، طارق جاراسيفيتش، في تصريح صحفي أدلى به للصحفيين، إن21 على الأقل من القتلى و69 من الجرحى مدنيين.

وأضاف أن المنظمة تساعد في علاج الجرحى وأنها عينت فريقا في المنطقة لهذا الغرض.

وفي هذا السياق، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، إن 32 ألف مدني فروا من مناطقهم منذ بداية الاشتباكات.

وفي 4 أبريل الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضا في بعض المناطق.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب) وقائد الجيش بالشرق خليفة حفتر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع 20 شخصا جراء عاصفة في أوغندا
» البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه
» برغم من التحذيرات..30 ألف إسرائيلي عبروا سيناء
» أمي علي قيد الحياة رايتها متوفاة وبكيت عليها
» جنازة جماعية لضحايا التفجيرات في سريلانكا
» 28 قتيلا حصيلة الانهيارات الأرضية في كولومبيا
» فستان ساخن جديد لـ"رانيا يوسف".. وهجوم من متابعيها
» "السيسي" يستقبل نظيريه الجنوب أفريقي والصومالي بالاتحادية
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى مصر القديمة
» التموين تناشد مزارعى القمح بهذا الأمر
» الإتربي يكشف علاقة البنك المركزي بسعر الدولار

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان