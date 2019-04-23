  • الثلاثاء 23 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:19 م
بحث متقدم
برهامي

معركة «سلفية - صوفية» حول تركة التيار الإسلامى فى مصر

جاريد كوشنر

كوشنر: هذا ما قلته لـ"بن سلمان" بشأن خاشقجي

الرئيس السيسي

أول تعليق لـ«السيسي» على نتيجة الاستفتاء

فتاة

أمير منطقة مكة يتدخل لوقف إقامة الحد على فتاة مصرية

أردوغان

أردوغان يتنحى عن منصبه لصالح طفل.. تعرف على السبب

لاشين

رسميًا.. إقرار التعديلات الدستورية بـ88%

اشتباك مسلح في ليبيا (أرشيفية)

6 دول عربية استخدمت "العنف الجنسي" في الصراعات

محمد صلاح وكلوب

«صلاح» في طريقه لـ«ريال مدريد» بعد صدام مع «كلوب»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية فريدة وقرارات عاجلة

ارشيفية

حماتي تختار لون ملابسي الداخلية !

مأساة.. مصرع عروسين خنقًا بالغاز في طوخ

قضايا وحوادث

اسعاف
اسعاف

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصرع العشرات بانهيار سدّ في زيمبابوي

#

مصرع مُسن وزوجته بسبب البرد

#

وفاة شخص وإصابة آخرين فى حريق بناقلة نفط بهونج كونج

#

الإمارات.. مصرع 4 في حادث تحطم مروحية برأس الخيمة

الغاز الطبيعي

طوخ

مصرع عروسين

شهدت مدينة طوخ بالقلوبية حادثا مأساويا، حيث لقيا عريس وعروسته حديثا الزواج مصرعهما خنقا ببخار الماء في حمام شقتهما أثناء الاستحمام، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزى عبدربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوفاة عريس وعروسه داخل حمام شقتهما، تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن الزوج 25 سنة، والزوجة 19 سنة تم زفافهما منذ أسبوع تقريبا وأنهما يعيشان بأحد الشقق في بيت عائلة المتوفى الأول.

كما توصلت تحريات المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، والنقيب مصطفى كامل معاون المباحث، إلى أن «والد الزوج صعد إلى شقة نجله للاطمئنان عليه، حيث أنه صعد إلى شقته من الساعه الخامسه مساء أمس ولم يخرج منها فتوجه للاطمئنان عليه وقام بكسر الباب وفوجىء به وزوجته جثتان هامدتان».

كما كشفت المعاينة أن «حمام الشقة صغير جدا، وأنه لا يوجد به شباك تهوية، ولقيا مصرعهما أثناء الاستحمام خنقا بالبخار»، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طوخ المركزى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثتين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بيراميدز يواصل إسقاط كبار الدوري المصري
» الأمم المتحدة: مصرع أكثر من 250 ألف شخص في حرب اليمن
» مأساة.. مصرع عروسين خنقًا بالغاز في طوخ
» صفحة الأزهر على «فيسبوك» تحتفي بالشيخ عبد الحليم محمود
» مقتل 7 مدنيين بهجمات للنظام السوري على إدلب
» سر تعيين قائد جديد للحرس الثوري
» عايرته بضعفه الجنسي بعد علاقة غير شرعية.. فكان هذا مصيرها
» نائب أوباما يعتزم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة
» أول تعليق للحكومة السورية على تأجير ميناء طرطوس
» بالفيديو.. ضبط سارقي 5 ملايين من فندق بالجيزة
» حماتي تختار لون ملابسي الداخلية !

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان