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بيراميدز يواصل إسقاط كبار الدوري المصري

الرياضة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

المصريون ووكالات

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واصل فريق بيراميدز، الثلاثاء، إسقاطه للفرق الكبري في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتغلب على ضيفه الزمالك بهدف نظيف بعد فوزه على الأهلي الخميس الماضي بنفس النتيجة.
ونجح بيراميدز في الانقضاض على قمة جدول ترتيب المسابقة بعد فوزه في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين.
أحرز هدف اللقاء الوحيد، علي جبر في الدقيقة 25 من زمن اللقاء.
وشهد اللقاء إهدار بيراميدز لضربة جزاء عن طريق السوري عمر خربين في الدقيقة 32 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، ارتقى بيراميدز للصدارة برصيد 63 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك.
ويعد الأهلي (حامل اللقب) أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 40 لقبا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبا. 

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