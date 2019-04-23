» بيراميدز يواصل إسقاط كبار الدوري المصري

23 أبريل 2019 - 10:00 م

واصل فريق بيراميدز، الثلاثاء، إسقاطه للفرق الكبري في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتغلب على ضيفه الزمالك بهدف نظيف بعد فوزه على الأهلي الخميس الماضي بنفس النتيجة.



ونجح بيراميدز في الانقضاض على قمة جدول ترتيب المسابقة بعد فوزه في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين.



أحرز هدف اللقاء الوحيد، علي جبر في الدقيقة 25 من زمن اللقاء.



وشهد اللقاء إهدار بيراميدز لضربة جزاء عن طريق السوري عمر خربين في الدقيقة 32 من زمن المباراة.



بهذه النتيجة، ارتقى بيراميدز للصدارة برصيد 63 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك.

