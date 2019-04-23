قمة القاهرة حول ليبيا تدعو إلى وقف القتال

23 أبريل 2019 - 11:20 م

دعت قمة في القاهرة حول ليبيا، مساء الثلاثاء، إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية.



شارك في القمة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيسان الجنوب افريقي، سيريل رامافوزا، والروندي بول كاجامي، عضوا "ترويكا" الاتحاد الافريقي المعنية بليبيا.



كما شارك رئيس جمهورية الكونغو، ساسو نيجسو، بصفته رئيسا للجنة الافريقية بشأن ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقيه، بحسب بيان للرئاسة المصرية.



وشددت القمة، وفق بيانها الختامي، على "أهمية استئناف المفاوضات السياسية (...)، وإنهاء فوضى المليشيات، وحصر السلاح في يد قوات الجيش والشرطة النظامية".



وقالت إن "الدول الإفريقية هي الأكثر تضررا من استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وهي الأكثر حرصا على الحل السياسي".

