روسيا تنتقد قرار واشنطن بشأن عقوبات إيران

انتقدت وزارة الخارجية الروسية، قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاء الممنوح لـ 8 دول معفاة من العقوبات النفطية الإيرانية.



وأشار البيان، أن واشنطن بقرارها تعاقب المجتمع الدولي، وقال "واشنطن تريد إخضاع جميع دول العالم لإرادتها، وباستخدامها التهديد تحاول إجبار الدول لوقف شرائها للنفط الإيراني اعتبارًا من 2 مايو/أيار المقبل".

وأشار البيان، أن واشنطن بقرارها تعاقب المجتمع الدولي، وقال "واشنطن تريد إخضاع جميع دول العالم لإرادتها، وباستخدامها التهديد تحاول إجبار الدول لوقف شرائها للنفط الإيراني اعتبارًا من 2 مايو/أيار المقبل".