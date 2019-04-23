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ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفلبين إلى 16 قتيلًا

عرب وعالم

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الفلبين
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الفلبين

المصريون ووكالات

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ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب الفلبين، الاثنين، بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر إلى 16 قتيلًا.
وذكرت صحيفة "سترايت تايمز" (مقرها سنغافورا)، الثلاثاء، أن عدد ضحايا الزلزال الذي وقع الاثنين ارتفع إلى 16 قتيلًا بعد انتشال جثث 5 أشخاص من أنقاض مركز تجاري مؤلف من 4 طوابق في مدينة "بوراج" بولاية "بامبانغا".
وأكدت إنقاذ 7 أشخاص من تحت الأنقاض، مشيرًة إلى أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة.
والاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، شمال العاصمة الفلبينية مانيلا، أدى إلى انهاء المركز التجاري، إضافة إلى إلحاق اضرار بعدد كبير من المباني بما فيها المطار.
وفي وقت سابق الثلاثاء، ضرب زلزال ثان بقوة 6.3 درجات وسط الفلبين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي ذكرت أن مركزه على بعد 13 كم شرقي توتوبيغان الواقعة بالمنطقة الوسطى للبلاد، على عمق بلغ 70.2 كم، فيما لم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
يشار أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يقع نحو 90 بالمئة من الزلازل في العالم، ما يجعلها عرضة للزلازل بشكل كبير.
وفي 15 أكتوبر/ تشرين أول 2013، ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر الفلبين، وتسبب في مصرع 144 شخصا. 

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