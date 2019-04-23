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الدفاع التونسية تعلن القضاء على "إرهابي " غربي البلاد

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مقتل 10 إرهابيين بمواجهات عنيفة مع الجيش التونسي
مقتل 10 إرهابيين بمواجهات عنيفة مع الجيش التونسي

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية ، مساء الثلاثاء ، القضاء على إرهابي بولاية الكاف غربي البلاد
جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته وزارة الدفاع التونسية على موقعها الإلكتروني، واطلع عليه مراسل الأناضول
وأوضح البيان أن "ذلك تمّ في إطار عملية عسكرية استباقية بولاية الكاف"، دون أن تشير إلى موعد انطلاق العملية.
وأضاف "لم يتم بعد تحديد هوية الإرهابي الذي تمت تصفيته وأنه كان بحوزته سلاح من نوع كلاشنكوف ومتفجرات وأغراض أخرى"، مشيرًا إلى أن "العملية العسكرية متواصلة"
وتعيش تونس ، منذ أيار/مايو 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب. 

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