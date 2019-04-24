» "لم يكن هناك داعٍ لإجراء انتخابات رئاسة في 2022"

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موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

المصريون ـ متابعات

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عقب المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، على نتيجة الاستفتاء قائلا إن التعديلات الدستورية تؤمن مستقبل مصر.
وأوضح «موسى» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، قائلا: «التعديلات الدستورية تؤمن مستقبل مصر، وسنرى متغيرات عديدة خلال الفترة المقبلة»، متابعا: «الدولة توفر في النفقات ولم يكن هناك داع لعمل انتخابات رئاسية في 2020 وننفق عليها مليارات».
وأضاف المرشح الرئاسي السابق أن مد فترة حكم الرئيس لـ 2024 تتيح له استكمال ما بدأ من إنجازات، متابعًا: «لو كان الاستفتاء انتخابات رئاسية لرأينا 50 مليون مصري مشارك»، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية حرمت رئيس الجمهورية من حق تعيين وزير الدفاع.
وتابع :«تعيين نائب أو أكثر للرئيس مهم خلال الفترة المقبلة لتخفيف الأعباء عنه، لأنها فترة صعبة، تحتاج لفكر تنموي واقتصادي، وهذا توجه الرئيس وقيادات الدولة».



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