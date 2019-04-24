برلماني يطالب بدمج انتخابات "النواب والشيوخ" لهذا السبب

قال مصطفى بكري عضو مجلس الشعب إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية عكس إشارات من الشعب المصري مفادها أن المصريين جميعا في لحظة الحسم على قلب رجل واحد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أن وصول نسبة التصويت إلى هذا المعدل مؤشر لاهتمام المصريين ووعيهم بالعملية الانتخابية، كما أن وجود 3 مليون رافض ومليون صوت باطل أمر يجب أن يكون حوله حوار مجتمعي لمعرفة ماهية الاعتراض وأسبابه.

وأشار "بكري" إلى أنه من الأفضل أن يتم دمج انتخابات مجلسي النواب والشيوخ القادمين في عام 2020 توفيرا للنفقات.





