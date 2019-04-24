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رسميًا.. إقرار التعديلات الدستورية بـ88%

أسامة كمال: الاستفتاء على الدستور تجربة عكست هذا الأمر

الحياة السياسية

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي أسامة كمال، أن كل مواطن مصري عليه أن يكون فخور بنفسه وببلده، وفخور لكونه شارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية سواء كان بالتأييد أو الرفض.
وأوضح "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن نسبة رافضي التعديلات الدستورية أكدت للمصريين والعالم أجمع أن المصريين تغيروا، ومن يعترض يبدي برأيه بحريه، معقبًا: " اللي قال أيوه وطني شايف وجهة نظر، وبرضه اللي قال لأ وطني شايف وجهة نظر تانية، وفى الآخر همشى ورا 88.83% قالوا نعم للدستور".
وتوجه بالشكر لكل من شاركوا في الاستفتاء، وللهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وجميع الجهات التي ساهمت في إتمام سير عملية الاستفتاء سواء من قوات الجيش أو الشرطة، على المشهد المشرف والمحترم والطريقة الاحترافية التي أديرت بيها عملية الاستفتاء على التعديلات.
وأوضح، أن الاستفتاء على الدستور تجربة عكست الجدية في آداء العمل بكل تفاصيله.

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