"الوطنية للإنتخابات": الدستور أصبح نافذًا

24 أبريل 2019 - 01:00 ص

أك اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن استفتاء التعديلات الدستورية كان غير مسبوق، وتم في وقت قياسي ملئ بالأعياد.



وأوضح "قمصان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، أن تجربة استفتاء الدستور تجربة ديموقرطية ثرية نفخر ونعتز بها دائمًا.

