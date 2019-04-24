تركي آل الشيخ يعتذر لأسطورة الأهلي: متزعلش مني

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الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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تقدم تركي آل الشيخ - مالك نادي بيراميدز - بالاعتذار إلى المحلل الرياضي طه إسماعيل - أسطورة الأهلي - بعد الخلاف الذي وقع بينهما قبل أشهر.

وقال "آل الشيخ" في مداخلة مع قناة "أون سبورت" عقب فوز فريقه على الزمالك" : ""حقك عليا يا شيخ طه متزعلش منى، أنت قيمة كبيرة في تاريخ مصر والنادي الأهلي، والخلاف في الرأى لا يفسد للود قضية" ليرد عليه طه إسماعيل قائلًا أشكرك على هذا الكلام الطيب، وأهنئك على فوز بيراميدز على الأهلي والزمالك واعتلاء فريقك قمة الدوري".

وكان "آل الشيخ" عبر عن غضبه من قول طه إسماعيل قبل أشهر إن تجربة "بيراميدز" فاشلة ، قائلا: ""مش معقول أجلس أغير قناعات شخص، كان آخر خبرته في الكرة لما كان مفيهاش أوفسايد".

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