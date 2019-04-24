مستشار ترامب يفجر مفاجأة جديدة عن "صفقة القرن": تنازلات صعبة

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جاريد كوشنر
جاريد كوشنر

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صفقة القرن

كشف جاريد كوشنر - مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره - عن مفاجآت جديدة بشان ما يُعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وقال "كوشنر" خلال حديث في منتدى "مجلة التايم" الأمريكية إنه سوف يكشف عن خطته المسماة "صفقة القرن" مطلع شهر يونيو المقبل وبعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأضاف: "كنت أتمنى طرح صفقة القرن نهاية العام الماضي لكن نتنياهو كان لديه انتخابات ، لذلك أجلنا تلك الخطوة لحين تشكيله حكومة ائتلاقية وحين ينتهي من ذلك سنكون في منتصف شهر رمضان وسننتظر قليلا ثم نعلن عن الصفقة بعدها".

وأشار كوشنر في ذات المنتدى إلى أن "الأساليب السابق في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي" لم تنجح "في إشارة إلى حل الدولتين" .. مضيفا: "سوف نفعل شيئًا مختلفا".

وأنهى كلامه قائلا: "بالطبع سيتعين على القادة الفلسطينيين والإسرائيليين تقديم (تنازلات صعبة) وأتمنى أن يمتلكا الشجاعة لفعل ذلك".

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