شاهد .. لقاء السحاب بين "صلاح" و "رامي مالك"

24 أبريل 2019 - 07:12 ص

التقى النجم المصري محمد صلاح - المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي - بنظيره الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك ، في حفل مجلة "التايم" لتوزيع جوائز الأكثر تأثيرا في العالم.



وجاء "صلاح" و "مالك" ضمن أكثر 100 شخصيا تأثيرا في العالم ، وسلما على بعضهما البعض والتقطا الصور سويا .



وقالت المجلة عن «صلاح»، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" : "محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الأن يزين السجادة الحمراء".



