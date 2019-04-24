» إبراهيم فايق للاعبي الزمالك: اللي عملتوه بلطجة .. عيب عليكم

24 أبريل 2019 - 07:55 ص

شن الإعلامي إبراهيم فايق هجوما شرسا على عدد من لاعبي نادي الزمالك بعد قيامهم بالاعتداء على مصور صحفي بجريدة "المصري اليوم".



وقال "فايق" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "مفيش حاجة تحرق دمي غير الافتراء والاستقواء على ضعيف.. اللي حصل من لعيبة الزمالك وضربهم لمصور المصري اليوم بلطجة وتصرف مقرف".



وأضاف: "هي الرجولة نتلم على شخص ونضربه؟ الرجولة واحد بيشوف شغله يتضرب الضرب المبرح ده؟ عيب عليكم والله.. بس كل واحد اشترك مايقلقش هتترد له.. ربك عدل".

