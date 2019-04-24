» إبراهيم فايق للاعبي الزمالك: اللي عملتوه بلطجة .. عيب عليكم

أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي إبراهيم فايق هجوما شرسا على عدد من لاعبي نادي الزمالك بعد قيامهم بالاعتداء على مصور صحفي بجريدة "المصري اليوم".
وقال "فايق" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "مفيش حاجة تحرق دمي غير الافتراء والاستقواء على ضعيف.. اللي حصل من لعيبة الزمالك وضربهم لمصور المصري اليوم بلطجة وتصرف مقرف".
وأضاف: "هي الرجولة نتلم على شخص ونضربه؟ الرجولة واحد بيشوف شغله يتضرب الضرب المبرح ده؟ عيب عليكم والله.. بس كل واحد اشترك مايقلقش هتترد له.. ربك عدل".
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