» إبراهيم فايق للاعبي الزمالك: اللي عملتوه بلطجة .. عيب عليكم

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إبراهيم فايق
إبراهيم فايق

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إبراهيم فايق

شن الإعلامي إبراهيم فايق هجوما شرسا على عدد من لاعبي نادي الزمالك بعد قيامهم بالاعتداء على مصور صحفي بجريدة "المصري اليوم".

وقال "فايق" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "مفيش حاجة تحرق دمي غير الافتراء والاستقواء على ضعيف.. اللي حصل من لعيبة الزمالك وضربهم لمصور المصري اليوم بلطجة وتصرف مقرف".

وأضاف: "هي الرجولة نتلم على شخص ونضربه؟ الرجولة واحد بيشوف شغله يتضرب الضرب المبرح ده؟ عيب عليكم والله.. بس كل واحد اشترك مايقلقش هتترد له.. ربك عدل".

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