» 6 إجازات رسمية بالدولة

24 أبريل 2019 - 09:12 ص

يبدأ العاملون بالجهاز الإداري والقطاع الخاص، من الخميس المُقبل 25 أبريل، إجازة تصل لـ6 أيام؛ بمناسبة عدة أعياد رسمية بالدولة.

ويُعد يوم الخميس المُقبل 25 أبريل، إجازة رسمية بسبب ذكرى عيد تحرير سيناء، أما الجمعة 26 أبريل، فهي إجازة أسبوعية يحصل عليها أغلب العاملين بالدولة، والسبت 27 أبريل فهو الآخر إجازة أسبوعية.

أما يوم الأحد 28 أبريل فهو إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، والاثنين 29 أبريل إجازة بمناسبة عيد الربيع "شم النسيم"، والأربعاء أول مايو ذكرى عيد العمال.?