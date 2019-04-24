هدية نتنياهو.. بلدة بالجولان تحمل اسم "ترامب"

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عبد القادر وحيد- متابعات

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اسم ترامب

كتعبير عن الامتنان لاعترافه بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة الإستراتيجية، قالت إسرائيل أمس الثلاثاء، إنها ستطلق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بلدة جديدة بمرتفعات هضبة الجولان.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مصور بشأن هضبة الجولان "تأثر جميع الإسرائيليين تأثرا عميقا عندما اتخذ الرئيس ترامب قراره التاريخي"، مضيفًا بعد الاحتفال بعيد الفصح اليهودي أنه «سيقدم قرارًا للحكومة يدعو لإطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على بلدة جديدة بمرتفعات الجولان».

وكانت إسرائيل قد احتلت هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، وضمتها إليها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.

وقد خالفت الولايات المتحدة القوى العالمية الأخرى الشهر الماضي عندما وقع ترامب مرسومًا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية بلورت خطة لإقامة 30 ألف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في مرتفعات الجولان السورية.

وأضافت أن الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بأسبوع، تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية جديدة، وزيادة عدد سكان مدينة كاتسرين بثلاثة أضعاف، وإقامة مدينتين جديدتين، منوهة أن أن الخطة تشمل خلق فرص عمل ومشاريع في مجالَي المواصلات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اعترف الإثنين 25 مارس الماضي  بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل.


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