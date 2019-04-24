والي: 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

24 أبريل 2019 - 09:39 ص

اجتمعت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية لدراسة خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وقد حضر الاجتماع الدكتور عماد كاظم مدير المجالس الطبية المتخصصة و السيد كمال نجم وكيل وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك.

وصرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على مدار الشهور الماضية لتحسين بنية مكاتب التأهيل وتجهيز البنية التحية لتقديم الخدمات التي اقرها القانون للأشخاص ذوى الإعاقة وتنسق مع باقي بالوزارات كيفية تطبيق بنود اللائحة التنفيذية للقانون وكشفت والى أنه جاري إصدار 500 ألف بطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أنهوا إجراءات الكشف الطبي الوظائفي المُميكن والذي يثبت نوع وشدة الإعاقة، سواء للحصول على الدعم النقدي "كرامة" أو على "الضمان الاجتماعي"، على أن تبدأ المرحلة التالية في التسجيل حال الإعلان عن الموقع الإلكتروني موقع الذي تنشئه وزاره الصحة خصيصا لهذا الغرض ويشكل أساسا لبناء قواعد بيانات مميكنة ومكتملة لأصحاب الإعاقات المختلفة لتسجيل حجز المواطنين المتقدمين لإجراء الكشف الطبي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يحتاج للتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية ومنها وزارتى الصحة والمالية وسيتم التنسيق ومقابلة باقي الوزارات للتأكد من جاهزيتها لمنح الأشخاص ذوى الإعاقة الامتيازات التي تقرها بطاقة الخدمات المتكاملة .

وأضافت والى أن على الراغبين في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو أحد الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية. ثم التوجه لمكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج البطاقة باستيفاء الكشف الوظائفي وتحديد نسبة الإعاقة بحسب التقارير الطبية

وأفاد الدكتور كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن بدء التسجيل سيكون على موقع إلكتروني، ستعلن عنه وزارة الصحة والسكان، والذي يحدد المستشفى الذي سيتم عمل إجراء الكشف الطبي بها وميعاد إجراء الكشف بالإضافة إلى تحديد الفحوصات الطبية التي يتطلبها كل نوع إعاقة. وعلى كل مواطن يرغب في الحصول على بطاقة خدمات متكاملة أن يتوجه لإجراء الكشف الطبي ومعه الفحوصات المطلوبة كاملة إلى المستشفى التي تم تحديدها له.

وتتلخص الخطوة التالية بعد الكشف الطبي في إجراء التقييم الوظائفي الذي يستعين بالتقرير الطبي للمواطن ويستكمل بدوره الاستمارات المطلوب استيفاءها لتسجيل درجة إعاقة المواطن وأخذ صورة شخصية له، ثم يقوم بإرسال كافة البيانات إلى الشركة المسئولة عن ميكنة منظومة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.

ومن الجدير بالذكر أن كافة الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المُستحقة للأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الحالي تتعاون لتوفير للأشخاص ذوي الإعاقة كافة الخدمات والمزايا والتسهيلات التي توفرها لهم الدولة حال ثبوت استحقاقهم.