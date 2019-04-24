  • الأربعاء 24 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:21 ص
بحث متقدم
داعش

انتحار العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا

المجند

فقد منذ 37 عامًا.. سيول إيران تعيد رفات مجند عراقي

إليسا

إليسا تبعث برسالة شكر لداعية إسلامي شهير

مجلس الخطيب

7 قرارات مهمة لمجلس «الخطيب»

هتلر

وثائق سرية.. هتلر هرب إلى الأرجنتين

نتنياهو- ترامب

هدية نتنياهو.. بلدة بالجولان تحمل اسم "ترامب"

بنوك

5 بنوك مصرية تصنف عالميًا

أطفال كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز ينشر صورة طفليه .. نسخة منه

انفجار سريلانكا

انفجار جديد في سريلانكا

الدولار

الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم

وثائق سرية.. هتلر هرب إلى الأرجنتين

عرب وعالم

هتلر
هتلر

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

سيارة تدهس مدرب منتخب الأرجنتين

#

تفاصيل وثيقة سرية سلمها ترامب لـ كيم جونج

#

سرقة وثائق عسكرية بالهند

#

أسرار تكشفها أرملة شاه إيران بشأن سقوطه ودعم الخميني

من خلال سلسلة وثائق  كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي السري، عن احتمالية هروب هتلر إلى الأرجنتين بعد سقوط برلين عام 1945.

وبحسب التحقيق فإن معلومات قدمها أحد موظفي المكتب، الذي يؤكد أن هلتر تمكن باستخدام غواصة من الوصول إلى الأرجنتين، حيث وفر له 6 من المسؤولين المحليين رفيعي المستوى هناك ملجأ بمزرعة تقع في الجزء الجنوبي من جبال الأنديز.

وقد وصلت هذه المعلومات إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالية آنذاك، إيدغار هوفر، غير أنه اعتبرها غير كافية.

 كما توصل إلى استنتاج أن مواصلة بذل الجهود بهدف العثور على هتلر حيا على أساس هذه المعلومات يعد أمرا مستحيلا.

وبحسب الرواية الرئيسية فإن أدولف هتلر انتحر يوم الـ30 من أبريل عام 1945، بعد سقوط برلين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 إجازات رسمية بالدولة
» بالصور.. محمد صلاح يتفوق علي رامي مالك
» أسباب الشعور بالتعب رغم الحصول على قسط كافي من النوم
» شاهد .. لقاء السحاب بين "صلاح" و "رامي مالك"
» انفجار جديد في سريلانكا
» الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم
» كريم عبد العزيز ينشر صورة طفليه .. نسخة منه
» إبراهيم فايق للاعبي الزمالك: اللي عملتوه بلطجة .. عيب عليكم
» تركي آل الشيخ يوجه رسالة محرجة لأشهر فنان أهلاوي
» نجل "الشاويش عطية": إسماعيل ياسين جحد أبي في مرضه و موته
» "لم يكن هناك داعٍ لإجراء انتخابات رئاسة في 2022"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان