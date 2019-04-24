وثائق سرية.. هتلر هرب إلى الأرجنتين

24 أبريل 2019 - 09:45 ص

من خلال سلسلة وثائق كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي السري، عن احتمالية هروب هتلر إلى الأرجنتين بعد سقوط برلين عام 1945.

وبحسب التحقيق فإن معلومات قدمها أحد موظفي المكتب، الذي يؤكد أن هلتر تمكن باستخدام غواصة من الوصول إلى الأرجنتين، حيث وفر له 6 من المسؤولين المحليين رفيعي المستوى هناك ملجأ بمزرعة تقع في الجزء الجنوبي من جبال الأنديز.

وقد وصلت هذه المعلومات إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالية آنذاك، إيدغار هوفر، غير أنه اعتبرها غير كافية.

كما توصل إلى استنتاج أن مواصلة بذل الجهود بهدف العثور على هتلر حيا على أساس هذه المعلومات يعد أمرا مستحيلا.

وبحسب الرواية الرئيسية فإن أدولف هتلر انتحر يوم الـ30 من أبريل عام 1945، بعد سقوط برلين.





