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شباب الصحفيين: الشعب أسود صدقوا في وعدهم

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هيثم طوالة
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وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلى الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في استفتاء التعديلات الدستورية والتي اعتبرها معركة حياة أو موت ليس فقط للرد على أعداء الوطن داخل مصر وخارجها الذين سعوا بكل الطرق إلى تشويه هذه التعديلات ولكن أيضًا لوعيهم الشديد بأهمية هذه التعديلات للوطن والمواطن ولرغبتهم الكبيرة في حياة ومستقبل مشرق وغد أفضل يبني بسواعد أبنائه المخلصين والعاشقين لتراب مصر.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: "لقد أثبت المصريين أنهم اسود صدقوا في وعدهم وعهدهم بمساندة الدولة المصرية والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة لايمانهم بالرسائل الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت الشرارة الأولي التي ألهبت حماس أبناء مصر في النزول بالملايين لصناديق الاقتراع ليقولوا بكل فخر وعزة وشموخ "نعم" لخارطة الطريق الجديدة المتمثلة في تعديل الدستور.

وأضاف طوالة إن المصريين ابهروا العالم وأصبحوا حديث الدنيا كلها بهذا الخروج المشرف المبهر الذي وصل إلى 23مليون ونصف من كتيبة المقاتلين في حب مصر بنسبة 88.83% حيث شكلوا حالة شديدة الخصوصية من الحب و العطاء للوطن الغالي علينا جميعا ورسموا مستقبل أبنائهم وأحفادهم في لحظات فارقة من عمر الوطن.

وأشار طوالة  إلى أن المصريين لقنوا العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد درسا قاسيا وعلقة ساخنة ولعل مشاهد قيام أهالي إمبابة بذبح عجلين مدون عليهما أسماء الإرهابيين معتز مطر ومحمد ناصر كان ردا عظيما على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.


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