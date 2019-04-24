إليسا تبعث برسالة شكر لداعية إسلامي شهير

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إليسا
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وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة شكر إلى الداعية الإسلامي فاضل سليمان، والتي جاءت بطريق الخطأ، ظنًا منها أنه الملحن "فضل سليمان"

وكان الداعية فاضل سليمان قد كتب على حسابه في تويتر: "الفنانة أليسا بتشكرني وهذه ليست أول مرة".

وأضاف: "حد يقول لها أن اسمي فاضل سليمان وليس فضل سليمان الملحن".

وأرفق الداعية رسالة إليسا التي جاءته بطريق الخطأ والتي جاء فيها: "اثنينا على اليسا ونسينا القيمين على العمل شكر خاص للمبدع @AliMawla_fans1 بالكلمات وتفوق @FadelSoliman بأروع الألحان وللإحساس الراقي الذي أعطته @angyjammal ولتوزيع المتفوق @CKmusicpro ذو الفن الراقي وأخيراً شكراً لسخاء @rotana لولاكم ما كان العمل وصل إلى ماهو عليه".

ولاقت التدوينة تفاعلاً بين رواد تويتر، حيث علق أحدهم قائلاً: " منت يا دكتور بتعمل ألحان رائعة برضه في تفهيم الناس دينهم أتابع برامجك كثير وأستفيد منها بوركت".

وكتب آخر: "أكيد هي تقدر كل شخص اشتغل معاها بس القناة لها موظف خاص وأكيد حصل خطأ من ورا ترجمة Fadel للعربية..ونتنتظر بينكم أعمال أحلى".


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