اجتماع العليا للحج لبحث التأشيرات الكترونية خارج منظومة الوزارة

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اجتمعت أمس الثلاثاء اللجنة العليا للعمرة والحج السياحى برئاسة السيد مجدى شلبى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، وذلك على خلفية قيام بعض الشركات السياحية باستصدار تأشيرات الكترونية خارج منظومة وزارة السياحة، وقد قررت اللجنة الآتي:



1. إضافة ضابط جديد إلى الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440هـ نصه الآتي " التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج عمرة 1440 هـ بالتوجه لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لمراجعة الملف الخاص بمعتمريها وفتح موقع الوكيل السعودى الخاص بالشركة ، وذلك لمراجعة الأعداد المنفذة فعلياً على أن يتم إرسال موافقة الغرفة إلى وزارة السياحة من خلال موقع خدمات الحج والعمرة ليتسنى للشركة الحصول على كشف الأمن العام للمعتمرين ممهور بخاتم شعار الجمهورية لتسليمه للجان وزارة السياحة بالمطارات والمونئ " .

2. قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتعميم على الشركات السياحية بشأن الضابط الجديد واعتباره أحد الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1440هـ ، وحال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات السياحة المخالفة وكافة الشركات السياحية ذات الصلة بالمخالفة .

3. الدفع بلجان بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية ، وذلك للتأكد من التزام الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من قبل الوزارة بشأن تنفيذ برامج العمرة لموسم 1440هـ ووفقاً لكشوف الامن العام المعتمدة من الوزارة ، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة.

4. قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بمخاطبة اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية بعدم مخالفة الضوابط المنظمة لعمرة 1440هـ وبالأخص الالتزام بالسقف العددي المسموح به للشركات السياحية المصرية.

5. التوصية بشأن التنسيق مع وزارة الطيران المدني لالزام جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين بعدم إصدار أي تذاكر سفر لأية شركة سياحية حاصلة على تأشيرات الكترونية للمعتمرين دون اتباع الضوابط الصادرة من وزارة السياحة لمنع التكدسات بالمطارات.

6. قيام قطاع الشركات السياحية بمخاطبة جميع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، وكذا شركة نما للملاحة البحرية بعدم إصدار أي تذاكر سفر للمعتمرين لأية شركة سياحة حاصلة على تأشيرات الكترونية دون إخطار الوزارة لمنع التكدسات بالمطارات والموانى .

7. مخاطبة وكيل وزارة الحج السعودي لشئون العمرة بضرورة الزام الوكلاء السعوديين المعتمدين من قبل وزارة الحج السعودي بموافاة وزارة السياحة المصرية ببيان يومي بإدخالات وأعداد المعتمرين المنفذين فعلياً لكل وكيل خارجي(الشركات السياحية المصرية )وذلك من خلال الموقع الرسمي لخدمات الحج والعمرة أو البريد الالكتروني الخاص بوزارة السياحة المصرية.

8. اخطار السيد وكيل وزارة الحج السعودي لشئون العمرة لموافاة وزارة السياحة ( قطاع شئون الحج والعمرة ) عما إذا كانت الشركات السياحية المصرية الواردة بالبيان المرفق بالخطاب قد نفذت تأشيرات عمرة هذا الموسم 1440هـ من عدمه نظراً لكون هذه الشركات غير مصرح لها بالعمل فى سوق العمرة هذا الموسم من قبل وزارة السياحة المصرية على ضوء الجزاءات الصادرة بشأنها.

9. سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركات السياحية المخالفة خلال الأسبوع الجاري .

يأتى ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة على انتظام سير موسم العمرة لعام 1440هــ ، والحفاظ على أمان وسلامة المعتمرين المصريين حتى عودتهم الى أرض الوطن ، وتشدد وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع الشركات السياحية بالضوابط الموضوعة من وزارة السياحة لموسم العمرة الجارى وعدم مخالفتها لأى من بنودها، وكذا ضرورة الالتزام بالبرامج المتفق عليها مع المعتمرين.


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