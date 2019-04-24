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النواب: الشعب انحاز للاستقرار والتنمية وانتصر في النهاية

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أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن موافقة الشعب المصري بنسبة 88% هو انحياز واضح للاستقرار والأمن والتنمية وللوطن، مؤكدًا أن الشعب انتصر في النهاية وقال كلمته بأنه مع القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي.

وأشاد "وهدان" في بيان صحفي له، بالجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلتها القوات المسلحة والشرطة في تأمين الاستفتاء، وكذلك قام رجال القضاء بدور وطني بارز، مضيفًا أن الحضور الكثيف للمصريين هو العامل البارز في نجاح الاستفتاء بهذا الشكل.

وقال "وكيل النواب" إن أعضاء مجلس النواب راهنوا على وعى الشعب المصري، في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على تحسن الأوضاع من رفع للأجور وتحسين للمعاشات وعمل مشروعات تنموية وبنية تحتية عملاقة في مصر.

وأضاف "وكيل النواب" أن  المرأة المصرية  والشباب والعمال والفلاحين والأخوة الأقباط وكل طوائف الشعب قدموا أداء أبهر الجميع خلال الاستحقاق الدستوري وهو ما يدل على درجات النضج التي يعيشها الشعب المصري خاصة النساء، مؤكدًا أن المرأة المصرية ضربت مثلا يحتذي به فى مدى وعيها بأهمية مشاركتها السياسية في استقرار الوطن ومدى وعيها بحقوقها الدستورية.


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