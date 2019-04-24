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يقتل شقيقته بالحوامدية.. والسبب صادم

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أقدم شاب على قتل شقيقته بالحوامدية بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث سدد لها عدة طعنات، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغًا يفيد بمقتل فتاة داخل مسكنها بالحوامدية.

وانتقل المقدم حسام بكير وكيل فرقة المباحث الجنائية، والرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونه النقيب عبد العزيز فرحات إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابًا قتل شقيقته، حيث سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض، ما أسفر عن مفارقتها الحياة فى الحال.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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