ضبط 315 مليون ريال سعودي في حساب خاص بالبشير

24 أبريل 2019 - 11:24 ص

بحسب معلومات حصلت عليها لجنة مختصة فقد تمكنت من الكشف عن ملايين الريالات السعودية التي وضعت في حساب خاص للبشير، كان من المقرر لها الوصول إلى خزانة الدولة.

وكانت السلطات السودانية، قد تمكنت اليوم الأربعاء، من ضبط حساب مجنب بأحد البنوك المحلية، يحوي مبلغ 315 مليون ريال سعودي، فضلاً عن 14 مليون جنيه سوداني، في حساب الرئيس المخلوع عمر البشير.

وبحسب مصادر محلية فإن لجنة مختصة توصلت إلى معلومات عن الحساب، وكشفت تحقيقاتها عن أن الأموال المودعة بالحساب تخص البشير، لافتة إلى أن آخر حركة للحساب كانت في مارس 2016 حيث إن الأموال تم تحويلها لصالح الحكومة السودانية.