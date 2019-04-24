بالفيديو.. مفاجآت جديدة عن منفذي هجمات سريلانكا

24 أبريل 2019 - 11:29 ص

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن آخر المستجدات عن منفذي هجمات سريلانكا، حيث التقطت كاميرات أحد الفنادق التي تم استهدافها، صورًا لإرهابي تنظيم "داعش" قبل حدوث الانفجار، موضحة أن مرتكبي الحادث حاولا إخفاء وجههما بقبعات البيسبول، ولكن الكاميرات أظهرت أنهما كانا مبتسمين قبل أن يفجرا نفسيهما في مطعم الفندق.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن مقاطع مصورة لكاميرات مراقبة، أظهرت اثنين من الانتحاريين وهما يصلان إلى مطعم فندق شانجريلا، في سريلانكا، الذي كان هدفًا لسلسلة تفجيرات الأحد الماضي، إلى جانب 3 فنادق أخرى و3 كنائس.

ويظهر في الفيديو المفجرين وهما يرتديان حقيبتي ظهر وقبعتين، في محاولة لإخفاء وجهيهما، ويبتسمان بينما كان يناقشان على ما يبدو مؤامرتهما في المصعد، في الثواني الأخيرة قبل "مذبحة عيد القيامة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن رؤية أحدهما وهو ينضم للطابور الذي اصطف لتناول الإفطار في فندق "شانجريلا" في العاصمة كولومبو قبل أن يفجر قنبلة تسفر عن مقتل سياح وموظفين.

وقُتل ما لا يقل عن 359 شخصًا وجُرح أكثر من 500 آخرين في سلسلة من الهجمات الإرهابية المدبرة على الفنادق والكنائس في جميع أنحاء البلاد.

كان من بين الضحايا في شانجريلا ، ثلاثة من أصل 4 أبناء لأندرس هولش بولسن، أغنى رجل في الدنمارك.

وذكرت الصحيفة إن إلهام إبراهيم، البالغ من العمر36 عاما، وهو نجل تاجر توابل ثري من كولومبو، فجر القنبلة الأولى في شانجريلا.

وبعد ثوانٍ، فجر زهران هاشم عبوة ثانية أسفرت عن مقتل الشاب البريطاني دانييل لينسي، 19 عاما، وأخته أميلي 15 عامًا.

ويقال إن زهران هاشم هو العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا، وسبق أن نشر مقاطع فيديو على موقع "يوتيوب" يحرض فيها على التمييز على أساس الاعتناق الديني.

كما أسفر استهداف الفندق عن مقتل الأم البريطانية أنيتا نيكولسون 42 عاما، وابنها أليكس 14 عامًا، وابنتها أنابيل، 11 عاما، بحسب الصحيفة البريطانية.

وأكدت مصادر شرطية فيما بعد أن شقيق إلهام، 38 عاما، هو الانتحاري الذي فجر فندق "سينامون غراند" في كولومبو.

وكانت كاميرا مراقبة أظهرت، الثلاثاء، لحظة دخول الانتحاري الذي فجر إحدى الكنائس في سريلانكا، الذي تقدم صوب المصلين في الكنيسة بشكل طبيعي، ثم اندس بينهم قبل لحظات من التفجير.

وأمس الثلاثاء أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات، التي يعتقد مسئولون إنها جاءت انتقاما للهجوم الذي استهدف المصلين في مسجدين في نيوزيلندا.