تامر أمين: "انتهى الدرس يا إخوان"

24 أبريل 2019 - 12:29 م

قال الإعلامي تامر أمين، إن موافقة 23 مليون على التعديلات الدستورية، يعتبر ظاهرة عظيمة تستحق التحية والإشادة والتفاؤل، ودليل على أن الشعب المصري يسير في نهج الديمقراطية بشكل هادئ وسليم.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الموافقة على التعديلات بنسبة 88% تعني أن السواد الأعظم من المصريين موافق على خارطة الطريق التي تسير فيها الدولة.

وتابع: "شكرًا للمصريين، ولا عزاء للشامتين ولا لأرباب الشائعات، انتهى الدرس يا إخوان".