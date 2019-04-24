البراوي: نتيجة الاستفتاء أفحمت من أرادوا هدم الدولة

24 أبريل 2019 - 12:44 م

أكد رئيس حزب "صوت الشعب" المستشار أحمد حسين البراوي أن نتيجة الاستفتاء جاءت لترد على المغرضين وتفحم من أرادوا هدم الدولة، عبر تضليل المصريين، مشيرا إلى أن هذا الشعب بوعيه استطاع الوقوف أمام المؤمرات الداخلية والخارجية ومحاربتهم عبر صناديق الاستفتاء.

وقال البراوي، في بيان للحزب إن الشعب المصري سطر اليوم ملحمة جديدة في سجله الملئ بالانتصارات، بعد أن قرر مصيره بنفسه واحتشد أمام اللجان الانتخابية في سبيل إعادة دور مصر الريادي وترسيخ الاستقرار داخل البلاد.

وحيا رئيس الحزب كل الوطنيين المحبين لمصر في الخارج والداخل ووصفهم بأنهم السد المنيع ضد التامر والخيانة والعمالة، مشيرا إلى أن نتيجة الاستفتاء جاءت لترد على المغرضين وتفحم من أرادوا هدم مصر عبر الترويج لإشاعات مغرضة بهدف زعزعة ثقة المصريين وتضليلهم.

وأضاف البراوي أن الشعب المصري اختار اليوم أن يمدد لرئيسه فترة رئاسة تسمح له بإنجاز العديد من المشروعات لمصر، كما أكد الشعب عبر هذا الاستفتاء موافقته على تعيين نائب أو أكثر للرئيس ينوب عنه في حال غيابه".

وتابع :"وقد احتشدت السيدات من أجل دعم تمكين المرأة في الحياة السياسية وتخصيص ربع مقاعد البرلمان للمرأة، ودعم تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، كما اختار الشعب الواعي إعادة مجلس الشيوخ لتكميل دور مجلس الشعب، ولإسراع في سن وتفعيل القوانين".

وأوضح رئيس الحزب أن "23 مليون و 416 ألف مواطن، قالوا نعم للاستقرار والنهضة، ونعم لمستقبل أفضل بدستور قوي يليق بتطلعاته".

وقدم رئيس الحزب الشكر لكل الأعضاء والأمناء بالحزب على مجهوداتهم الوطنية في سبيل نشر الوعي القومي وتوضيح أهمية التعديلات الدستورية للمواطنين وحثهم على المشاركة الفعالة في وطنهم، مضيفا بأنه بمثل هذه المجهودات الوطنية ينهض الوطن