تأجيل محاكمة ضابطين بقتل سمسار لـ29 مايو

24 أبريل 2019 - 01:07 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل محاكمة ضابطين وأمين شرطة و5 آخرين المتهمين في قضية خطف وقتل السمسار "فريد.ش" بمنطقة 6 أكتوبر، لجلسة 29 مايو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل، ومحمد خيري، وأمانة سر أيمن محمود.

وأحالت نيابة أول أكتوبر بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول، ضابطين وأمين شرطة و5 متهمين آخرين، بينهم عراقي الجنسية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة خطف وقتل سمسار أكتوبر المدعو فريد شوقي

واعترف المتهمون وفقا للتحقيقات بأن "ع. ش" أمين الشرطة المفصول بمرور أكتوبر، خطط للجريمة بإيعاز من العقيد "أ" المتهم الهارب إلى السعودية، فاستعان بضابط آخر ومسجلين خطر والبودي جاردات لخطف المجني عليه، لكنهم قبل جريمتهم جلسوا مع المجني عليه في حضور الضابط الهارب إلى السعودية، لإعادة مبلغ مليوني جنيه ثمن صفقة "مخدر الفودو"، وإزاء رفضه نفذوا مخططهم الإجرامي بخطف سمسار العقارات من محيط سكنه بمدينة 6 أكتوبر، وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية.

وأثبتت التحقيقات، أن المتهم العراقي "د. أ"، اتفق مع ضابط الشرطة على استيراد صفقة "فودو"، عبر المجني عليه، وتبين أن العقيد يعمل وسيطًا لجميع صفقات المخدرات، وأن الأخير اتفق مع المجني عليه على تفاصيل إنهاء الصفقة الأخيرة وتسلمها بأحد الموانئ البحرية، وبالفعل نجحت تلك الصفقة.