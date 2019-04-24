  • الأربعاء 24 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:45 م
بحث متقدم
وزارة التعليم

زى موحد للمعلمين بلون علم مصر العام المقبل

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

فتح المتاحف العسكرية مجاناً للجماهير

رانيا يوسف

ظهور جريء لرانيا يوسف من داخل الجيم

عملاء

استقطاب إسرائيلي لعملاء جدد في دولة عربية

بن زايد وبن راشد

بعد السعادة.. "اللا مستحيل" وزارة جديدة بالإمارات

إبيفانيوس

الإعدام لراهبين بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

صراع العروش

شاهد.. صلاح يلتقى بطلة "صراع العروش"

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "انتهى الدرس يا إخوان"

رفسنجاني وخامنئي

زعيم عربي طلب مساعدة إيران لاحتلال 4 دول خليجية

البشير مرشحا للرئاسة 2020

500 زنزانة لرجال "البشير" في سجن الهدى

فى الكسب غير المشروع

26 مايو.. الحكم على رئيس قسم بحسابات إدارة العمرانية التعليمية

قضايا وحوادث

محاكمة عز
محاكمة عز

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. «سموحة» يقبل استقالة على ماهر

محاكمة

الكسب غير المشروع

ادارة العمرانية التعليمية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة "إ. غ"، رئيس قسم بحسابات إدارة العمرانية التعليمية، بتهمة الكسب غير المشروع في جلسة 26 مايو للنطق بالحكم.

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل قطب، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم،ونادر محمد حسن، ومدحت سالم رمضان، وأمانة سر سيد نجاح، وأحمد رضا.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قد عاقبت المتهمة بالسجن 15 عامًا، ورد مبلغ وقدره 712 ألفًا و227 جنيهًا، لقيامها باختلاس مبلغ مليون و444 الفا و806 جنيهات من أموال الإدارة التعليمية.

وثبت من التحقيقات قيامها بسداد مبلغ 180 ألف جنيه لنقابةً المهن التعليمية و15 ألف جنيه  لصندوق المهن التعليمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

لماذا أدخلوني بدون تأشيرة؟!

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» زى موحد للمعلمين بلون علم مصر العام المقبل
» فتح المتاحف العسكرية مجاناً للجماهير
» سائق يمزق جسد طالب اعترض على معاكسة ابنة عمه
» اختبار طبي لـ "ثلاثي" الزمالك المصاب
» ظهور جريء لرانيا يوسف من داخل الجيم
» نجل "نتنياهو": لا يوجد ما يسمى بـ"فلسطين"
» "الأرصاد": انتظروا مفاجأة بطقس الأسبوع المقبل
» سيدة تقتل طفلها لرفضه المذاكرة فى الشرقية
» يقتل شقيقته بالحوامدية.. والسبب صادم
» في قطار مصفح.. زعيم كوريا الشمالية يصل روسيا
» 6 إجازات رسمية بالدولة

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • مغرب

    06:34 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان