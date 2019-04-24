سائق يمزق جسد طالب اعترض على معاكسة ابنة عمه

24 أبريل 2019 - 01:22 م

أقدم سائق على ضرب طالب بمطواة وتركه غارقًا في دمائه أمام المواطنين بسبب خلافات على معاكسة فتاة في الطريق بالقليوبية.

كشف العميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية، عن ورود إشارة من المستشفى بوصول "عبد الرحمن. م. ف" 20 سنة، طالب، مصابًا بإصابات خطيرة ولا يمكن استجوابه.

وأكدت تحريات المباحث، أنه أثناء سير المجني عليه برفقة ابنة عمه وشقيقها مترجلين بشارع 15 مايو ترعة الشابوري اتجاه مسطرد، فوجئا بتوقف سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم "ق ج و 3876" بجانبهما وقيام قائدها بمعاكسة الثانية والتحرش بها لفظيًا، وحال قيام المصاب بنهره حدثت بينهما مشادة كلامية، قام على أثرها قائد السيارة بالتعدي على المصاب بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثًا ما به من إصابات وفر هاربًا بالسيارة.

وبالاستعلام عن أرقام اللوحات المعدنية تبين أنها باسم "أحمد.ح"، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 14926 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.