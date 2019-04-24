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شاهد.. صلاح يلتقى بطلة "صراع العروش"

الرياضة

صراع العروش
صراع العروش

متابعات - الدويني فولي

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صلاح

صراع العروش

حفل تايم

حرص محمد صلاح، مهاجم وهداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، على المشاركة في فعاليات حفل مجلة "تايم" الأمريكية لإعلان قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وكتبت المجلة  عبر حسابها على "تويتر": "محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الآن يزين السجادة الحمراء".

والتقط صلاح مجموعة من الصور مع  الممثل الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي مالك، الحائز على جائزة أوسكار عن دوره في الفيلم الأمريكي "الملحمة البوهيمية".

وكذلك التقى صلاح مع الممثلة إميليا كلارك الشهيرة بدور "دينيريس تارجيريان" والملقبة في مسلسل "صراع العروش" بلقب "أم التنانين"

ووصل صلاح إلى نيويورك للمشاركة في الاحتفال صباح أمس الثلاثاء، بعد  اختياره ضمن قائمة المجلة التي وضعت صورته على صدر غلافها.

وتضم قائمة مجلة "التايم" لهذا العام رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، وميشيل أوباما، ومؤسس "فيسبوك" مارك زوكيربرغ.




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