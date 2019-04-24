بلاغ للنائب العام يتهم مدير منظمة حقوقية بسب الرئيس

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أخبار كاذبة

بلاغ للنائب العام

بلاغ ضد نادر فرجانى

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5295 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه نادر فرجاني مدير مركز المشكاة إحدى المنظمات الحقوقية فى مصر بتوجيه عبارات سب وقذف لمؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية .

واتهم محمود فى البلاغ المقدم منه نادر فرجاني بارتكابه جريمتي سب وقذف من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر) لرئيس الجمهورية وذلك بوصفه بأوصاف غير لائقة يستحق المسائلة الجنائية عليها فورا، مضيفا ان تلك الألفاظ والإساءات والشتائم يجب محاسبته عليها جنائيا وبصفة عاجلة باعتبارها جريمة مشينة، مشيرا الى ان القنوات الداعمة للإرهاب والتابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تتناقل تلك الإساءات والشتائم التى يوجهها فرجاني وهو ما أثار إستياء وغضب المصريين جميعا من إقدام هذا الشخص الذي يتلقى تمويلات نقدية هائلة عبر مركزه الوهمي والمسمى بالمشكاة نظير توجيه عبارات السب والشتائم لشخص رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة.

كما اتهم محمود فى بلاغه نادر فرجاني بتعمده نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمن فى مصر بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعين ونشر الفوضى والاضطرابات والإضرار بالمصالح العليا للبلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وذلك من خلال نشره لتلك الأخبار الكاذبة جملة وتفصيلا ، وهو الأمر الذي يعد ايضا كما ورد فى البلاغ تشاركا مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين، وشدد محمود فى بلاغه المقدم للنائب العام على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد هذا الشخص حفاظا على هيبة الدولة ولكيان رئيس الجمهورية ومؤسساتها .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لنادر فرجاني مدير مركز المشكاة للبحث والتدريب، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء معه فى الاتهامات الموجهة اليه ، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى واقعة تلقى المقدم ضده البلاغ لتحويلات مالية مشبوهة من جهات اجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للإخوان،  وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .


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