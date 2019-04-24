الإعدام لراهبين بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

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قضت محكمة جنايات دمنهور بإعدام الراهبين (أشعياء المقارى وفلتاؤوس المقارى)، لاتهامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون.

وتأتى جلسة الحكم بعد إحالة هيئة المحكمة المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية فى شهر فبراير الماضى.

وكان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أواخر أغسطس الماضى إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس"، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.


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