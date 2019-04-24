» زى موحد للمعلمين بلون علم مصر العام المقبل

24 أبريل 2019 - 03:18 م

أكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تغيير زى المعلمين الموحد بداية من العامل المقبل عقب الانتقادات الموجهة إلى الزى القديم.

وذكر التداوى أن الزى الجديد بدلة سمرا وقميص أبيض وكرفتة نبيتي للمعلم، وتايير أسود وبلوزة بيضاء وأشرب أحمر للمعلمة لتصبح الألوان متناسقة مثل علم مصر، حيث سيتم تفصيل الأزياء في أرقى الشركات في المحلة الكبرى، وفقا لتعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وكان وزير التعليم السابق ذكر فى تصريحات صحفية أن هذه مبادرة محلية من المحافظ وتتابعها الوزارة؛ ولكنها ليست موحدة على مستوى الدولة، ولم تصرح الوزارة بأي شيء يتعلق بالزي المدرسي أو تحمل المعلم أي مبالغ مادية (50? من التكلفة) وأن هذا يتعلق بظروف كل محافظة.