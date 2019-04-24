» البورصة تربح 3.3 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية الأسبوع الذى اقتصر على أربع جلسات فقط قبل العطلات الرسمية علي صعود جماعي ماعدا مؤشر الأسهم المتوسط والبسيطة ، بدعم من مشتريات الأجانب و بدعم من حراك نشط على قياديات السوق مع أنباء عن استمرار تلك الأسهم بمورجان استانلى بالمراجعة الدورية ، لتحفز المستثمرين للحفاظ على المراكز الشرائية ، بعكس مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذى ضغطت عليه عمليات بيوع قوية من قبل الأفراد للحماية الأرباح وايقاف الخسائر فى ظل الاتجاه العرضى المائل للهبوط ، قبل الأعياد ، هذا وقد استمرت أحجام السيولة دون متوسطاتها لتسجل 391.8 مليون جنيه ،باحجام تداول 70.70 مليون سهم.

