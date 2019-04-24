«الأرصاد» تحذر: ارتفاع درجات الحرارة غدًا

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غد، الخميس، سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل درجتين، لتصل العظمى بالقاهرة لـ31 درجة.







وقال الخبراء إن الطقس يكون غدا معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





وتوقع خبراء الطقس، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.



