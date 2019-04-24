» مفاجأة.. نائب الأهلي يشيد بتجربة «بيراميدز»

24 أبريل 2019 - 04:55 م

أشاد العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بتجربة نادي بيراميدز، في الدوري المصري، خاصة المناوشات التي شهدتها الفترة السابقة بين مجلس إدارة النادي الأهلي، وتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي بيراميدز.

وقال العامري في مؤتمر خاص بحماية الملكية الفكرية: «تجربة نادي بيراميدز سبقتها تجارب ناجحة أيضًا مثل أندية وادي دجلة ومصر المقاصة والجونة، خاصة أن تجارب الاستثمار الرياضي في مصر أصبحت مميزة بشكل كبير في الفترة الأخيرة».

وأضاف العامري: «تجارب الاستثمار الرياضي في الأندية المصرية خلال الفترة الأخيرة جيدة وتعطى الكثير من المنافسة بينهم في جميع البطولات".

واختتم حديثه: «المنافسة على لقب الدوري من قبل نادي بيراميدز مع الأهلى والزمالك، جذب اهتمام الكثير من الجماهير للنظر لهذه التجربة الجيدة».

وجاء ذلك في الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي أقامته إدارة الملكية الفكرية والتنافسية في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، حيث شهد الاحتفال العديد من المناقشات البناءة حول أهمية الملكية الفكرية، ومدى ارتباط حقوق الملكية الفكرية في المجالات الرياضية وكيفية دعم المؤسسات الرياضية المختلفة في حماية حقوق الملكية الفكرية للعديد من المنتجات والعلامات التجارية.