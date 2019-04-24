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ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصور «جريئة» لها

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جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

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صور

عمرو دياب

ملابس

جنا عمرو دياب

نشرت «جنا» ابنة المطرب عمرو دياب، صور وصفت بـ«الجريئة» لها عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وظهرت في إحدى الصور أثناء رحلة للمكسيك، وهي على شاطئ البحر بملابس مثيرة تكشف أجزاء كبيرة من جسدها.

وأثارت صور ابنة "الهضبة"، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها دائمة إثارة الجدل بصورها الجرئية، سواء مع صديقاتها أو صديقها.

وظهرت “جنا” بملابس مثيرة خلال تواجدها بمدينة مكسيكو سيتي خلال رحلتها والتي ظهرت فيها بجانب أصدقائها.

يذكر أن “جنا” هي آخر أبناء الهضبة، وهي من مواليد 2001 بالقاهرة، التى غادرتها فى عمر العشر سنوات، وتحاول أن تقدم لنفسها شكلًا مختلفًا عن أشقائها، وهو ما يظهر أيضًا فى “البيزنس” الذى أسسته مؤخرًا، بإنشاء صفحة لها بموقع “دى بوب”، تبيع من خلاله بعض ملابسها من أجل إثبات ذاتها.

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Think of your workouts as important meetings ??

A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on





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