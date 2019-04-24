منتخب مصر يواجه تنزانيا وغينيا استعدادًا لـ«كان 2019»

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قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري مواجهة منتخبي تنزانيا وغينيا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وقال المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن الجهاز الفني للفريق استقر على ملاقاة منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و 16 يونيو على الترتيب بستاد برج العرب، بعد العرض على المهندس هاني أبو ريدة المشرف العام على المنتخب الذي استعرض مع خافيير أجيري المدير الفني للفريق الأسباب الفنية للاختيار.

وكان منتخبا تنزانيا وغينيا قد أبديا موافقتيهما للقاء المنتخب الوطني ضمن عدة موافقات حصلت عليها إدارة الفريق خلال الاتصالات التي أجرتها وشملت أغلب الفرق المتأهلة للبطولة فيما عدا الفرق الثلاثة التي تشارك مصر في مجموعتها.


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