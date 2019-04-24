أتلتيكو مدريد يهزم فالنسيا بثلاثية

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المصريون

أتلتيكو مدريد

فالنسيا

مدريد

أتلتيكو

فاز فريق أتلتيكو على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم ألفارو موراتا لأتلتيكو بعد 9 دقائق من بداية المباراة، وتعادل كيفن جاميرو لفالنسيا فى الدقيقة 36 لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

فى الشوط الثاني سجل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني لأصحاب الأرض فى الدقيقة 49 ، ثم تعادل داني باريخو لفالنسيا فى الدقيقة 77 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل أنخيل كوريا هدف الفوز للأتلتي في الدقيقة 81 .

وكان برشلونة ينتظر سقوط أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم لكي يتوج رسميًا بلقب الليجا، لكن بعد فوز الروخي بلانكوس، سوف يتأجل الحسم إلى الجولة القادمة، وتحديدًا يوم السبت القادم عندما يحل ليفانتي ضيفًا على ملعب "الكامب نو".

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة 71 وعزز موقعه في المركز الثاني، وحافظ على فارق الـ9 نقاط مع برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 52 وظل في المركز السادس.

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