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السيسي يعلن فرض حالة الطواريء لمدة 3 أشهر

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السيسي
السيسي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطواريء في البلاد مدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفيما يلي النص الكامل لقرار الرئيس..

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