الخطيب يكتشف مفاجأة حول مصدر تسريب المعلومات داخل الأهلي

25 أبريل 2019 - 07:55 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي عن اكتشاف محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي - براءة العميد محمد مرجان - مدير النادي - من تسريب الأخبار عن خلافات داخل مجلس إدارة النادي إلى إحدى الصحف .



وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" إن عدد من أعضاء مجلس الإدارة أرادوا اتخاذ قرار بإقالة "مرجان" بدعوى أنه يعاملهم بشكل سيء ، لكن كانت هناك دوافع أخرى تتمثل في اعتقادهم بأنه المسؤول عن تسريب أخبار الخلافات إلى إحدى الصحفيات .



وأكد زكي أن "الخطيب" أجرى تحقيقا داخليا واكتشف براءة "مرجان" من هذه التهمة ، مؤكدًا أنه يعرف تلك الصحفية وسألها عن مصدرها لكنها رفضت الكشف عنه وهذا حقها.



وكانت إحدى الصحف المصرية نشرت أخبارًا على مدار عدة أيام تؤكد وجود خلافات كبرى بين الخطيب ونائبه العامري فاروق ، ودعوات من بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي لسحب الثقة من الخطيب وتشكيل مجلس لإنقاذ الأهلي.



