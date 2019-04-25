هذا ما فعله رئيس الزمالك في جروس عقب خسارة "بيراميدز"

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جروس

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مع السويسري كريستيان جروس - المدير الفني للفريق - عقب الخسارة من بيراميدز.

وعبر رئيس الزمالك عن غضبه الشديد من مباراة بيراميدز ، مؤكدًا أن تراجع الأداء تسبب في تغير ترتيب الفريق الأبيض وهبوطه إلى المركز الثاني.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن الأداء ليس مرضيا ، فضلا عن كون النتائج غير مطمئنة ، مشيرًا إلى أن الفريق ينافس على جميع البطولات التي يشارك فيها.

وأكد على ضرورة تحقيق فوز مريح على فريق النجم الساحلي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

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