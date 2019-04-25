» طليقة زوج "أنغام": هو راجل محترم ومتخلاش عني

25 أبريل 2019 - 08:58 ص

طالبت ياسمين عيسى - طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم - وسائل الإعلام بالتوقف عن التدخل في حياتها الشخصية .



وقالت "ياسمين" في تدوينة عبر حسابها بـ "أنستجرام" : "أحب أوجه للميديا و الصحافة و الناس رسالة خاصة".



وأضافت: "بالنسبة للفيديو المنتشر فى عيد ميلادى وسط أهلى و أصحابى غير صحيح ما تم نشره إنى أوجه رسالة لأحمد بأغنيه معينة .. فى 5 أغانى اشتغلوا وقت التورتة و مش عارفة ليه مسكتوا فى الأغنية دى علشان يتعمل منها بوست أو منشن او تاج ليه او ليا".



وأردفت: "أولا أنا و أحمد علاقتنا كويسة و راجل محترم و لم يتخلى عن مسوؤليته تجاهى و تجاه أولاده فى أى لحظه كعادته و كفايه مغالطة و مزايده و تعليقات على حياتنا الشخصية و تجاوز فى الألفاظ السخيفة و أى تعليق غلط أو مستفز بيضر ولادنا .. كفايه بقى".

