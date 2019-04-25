تفاصيل إصابة شريف مدكور بورم فى القاولون

روي الإعلامي شريف مدكور، تفاصيل إصابته بورم في القولون، بعد نقله للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأوضح "مدكور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "تن"، أنه سيجري عملية جراحية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان لاستئصال الورم.

وأكد أنه خلال فترة تلقيه العلاج شهد طفرة حقيقية في التمريض، مشيرًا إلى أنه أجرى أشعة "الصبغة" بجانب المنظار على القولون، وخرج من المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية معقبا: "إن شاء الله خير".

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