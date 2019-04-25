  • الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:47 ص
بحث متقدم
أحمد عبده

باحث إسلامي: غير المسلم أفضل عند الله.. لهذا السبب

الشيخ جابر طايع

أول رد من "الأوقاف" علي منع مكبرات الصوت بـ"التراويح"

انفجار سريلانكا

سريلانكا تتخذ قرارا صادما ضد الكنائس الكاثوليكية

شريف مدكور

تفاصيل إصابة شريف مدكور بورم فى القاولون

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

جروس

هذا ما فعله رئيس الزمالك في جروس عقب خسارة "بيراميدز"

الخطيب

الخطيب يكتشف مفاجأة حول مصدر تسريب المعلومات داخل الأهلي

البشير

تعرف على المميزات التي يملكها "البشير" في سجنه

الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني

وزير خارجية قطر الأسبق: دمرنا مستقبل العرب بأحقادنا

بالفيديو.. شريف مدكور يرد على اتهامه بـ«المثلية»

إصابة شريف مدكور بـ"ورم" .. ودخوله للعميات بداية شهر رمضان

أول رد من "الأوقاف" علي منع مكبرات الصوت بـ"التراويح"

آخر الأخبار

الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

حقيقة منع مكبرات الصوت من المساجد في رمضان

#

تعليق ساخر من «الجندي» على منع مكبرات الصوت في التراويح

#

دعاة سعوديون: مكبرات الصوت في الصلاة " تشويه للدين"

#

"فتى البيضة" يحصل على مكافآت أخرى مدى الحياة

تن

الأوقاف

مكبرات الصوت

رد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على ما تردد حول منع مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح في رمضان، مؤكدًا أنه سيتم ترشيدها فقط لمنع تداخل الأصوات بين المساجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن"، تقديم عمرو عبد الحميد "أن ما تردد عن منع بث صلاة التراويح وقراءة القراَن عبر مكبرات الصوت في رمضان، لا يقوله عاقل مطلقًا في مصر، موضحًا أن ترشيد مكبرات الصوت بهدف منع التشويش على الطلاب والمواطنين.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "نتلقى شكاوى أحيانًا من مكبرات الصوت، وسيتم المرور على المساجد للتأكد من عدم وجود تداخل بين الأصوات".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (8)

محمود سلطان

النظام الكروي ثلاثي القطبية

فراج إسماعيل

الهري في .. المهترئ

حسام فتحي

تحويل القبلة مظهر تميز الشخصية المسلمة

د. عبد الآخر حماد

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة
» النحاس: الأهلي فاجأني بعرض غير متوقع مطلع الموسم
» طليقة زوج "أنغام": هو راجل محترم ومتخلاش عني
» فنانة شهيرة: بحب خالد سليم جدًا وأعرفه من قبل جوزي
» السيسي يعلن فرض حالة الطواريء لمدة 3 أشهر
» قاتلة طفلها بالشرقية: قتلته من أجل مصلحته
» الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الخميس
» أمريكا تفرض عقوبات جديدة تتعلق بحزب الله اللبناني
» سناء: «خفيت عقمه وتحملت فقره فطردني وتزوج علىّ»
» الأردن يجدد شكواه: نتعرض لضغوط بـ"صفقة القرن"
» أول رد من "الأوقاف" علي منع مكبرات الصوت بـ"التراويح"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان