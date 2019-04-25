طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 31 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد حالة الطقس علي جميع الأنحاء الخميس 25 أبريل 2019.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، ،وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 31

شبين الكوم 15 30

طنطا 15 30

دمنهور 14 29

الإسكندرية 15 28

بلطيم 14 26

مطروح 14 25

السلوم 15 27

سيوة 20 34

بورسعيد 16 24

دمياط 16 24

الزقازيق 15 32

الإسماعيلية 14 31

السويس 14 30

العريش 14 25

رفح 13 25   

رأس سدر 15 29

نخل 10 30

نويبع 19 31

طابا 13 29

كاترين 08 26

الطور 16 28

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 18 31

مرسى علم 19 32

الفيوم 14 33

بني سويف 15 34

المنيا 15 35

أسيوط 14 36

سوهاج 13 37

قنا 16 37

الأقصر 18 38

أسوان 18 39

أبوسمبل 17 38

الوادي الجديد 20 37

شلاتين 18 32

أبو رماد 20 30

حلايب 20 28

رأس حدربة 19 29


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